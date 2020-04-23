The Rolling Stones написали песню и выпустили клип об опустевшем мире: видео

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Музыканты The Rolling Stones написали песню и выпустили клип об опустевшем призрачном мире

Легендарная группа The Rolling Stones выпустила клип на новую песню Living in a Ghost Town ("Живущий в городе-призраке"). Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Журнал Rolling Stone пишет, что музыканты опубликовали новое видео, чтобы доставить удовольствие своим поклонникам, которым пришлось ждать перенесенный этап концертного тура группы, который называется No Filter.

Отмечается, что Living in a Ghost Town стала первой новой композицией The Rolling В интервью Мик Джаггер рассказал, что написал песню с Китом Ричардсом более года назад.

"Это было написано не сейчас, и это довольно странно, – говорит он. – Я писал о том, что нахожусь в месте, которое было преисполнено жизни, а теперь, так сказать, лишено жизни… Я просто перебирал струны и примерно за 10 минут написал ее, очень быстро".

Джаггер сказал, что изменил несколько строк, чтобы точнее отразить время.

"Местами стихи выглядели слишком странными и слишком темными. И я слегка подправил их. Совсем немного. Большая часть текста – то, что я сделал с самого начала". 

Кит Ричардс сказал, что эта песня была записана в студии в Лос-Анджелесе в начале 2019 года.

"Это жутко, когда вдруг это оживает, – сказал он. – Я имею в виду – призрак оживает".

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Теги: музыка, видеоклип, Rolling Stones, мик джаггер
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