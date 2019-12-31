Ученые из Антарктиды поздравили украинцев с Новым годом: видео

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Зимовщики находятся на станции 10 месяцев

Исследователи с антарктической станции Академик Вернадский поздравили украинцев с Новым годом. Видеообращение опубликовано на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Хочется всем нам пожелать энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают наши ученые в Антарктиде", - говорится в сообщении на странице. Отмечается, что украинские зимовщики из 24-й экспедиции уже 10 месяцев проводят исследования в Антарктиде.

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Теги: антарктида, станция Академик Вернадский, поздравление
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