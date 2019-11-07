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Антарктида. Сколько ученых и "туристов" будет в экспедиции-2020

Антарктида. Сколько ученых и "туристов" будет в экспедиции-2020 - Фото
Фото: pixabay.com
07.11.2019, 19:03

Окончательный состав 25-й УАЭ будет определен в январе 2020 года

В 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы документы на места ученых подали вдвое больше кандидатов, чем в прошлогоднюю. Об этом сообщил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

В этом году на 7 мест ученых в экспедиции есть 36 претендентов, тогда как в прошлом году поступили заявки от 17 кандидатов.

"Это означает, что "туристическая" волна - те, кто просто хочет поехать в одно из самых и самых суровых мест планеты - несколько спала. Зато ученые открывают для себя возможность проведения в Антарктиде уникальных научных исследований. И это действительно важно, ведь в Антарктиде Украина делает науку мирового уровня", - отметил Дикий.

Всего на конкурс по отбору полярников для 25-й УАЭ подали заявки 88 кандидатов: 66 мужчин и 22 женщины. В среднем это более 7 претендентов на место, ведь в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов: семерых ученых, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора связи, врача и повара.

Больше всего желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), далее - повар и врач (по 13 кандидатов).

Окончательный состав 25-й УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны будут пройти собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.

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