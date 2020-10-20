Ученые обнаружили у человека ранее неизвестный орган – новые слюнные железы: фото, видео

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Как считают медики, это первое подобное открытие за 300 лет

Медики из Нидерландского института рака обнаружили у человека четвертую пару больших слюнных желез, о существовании которых ранее не было известно. Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

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Ученые заявили, что ранее неизвестные слюнные железы находятся в месте, где носовая полость встречается с горлом – они скрываются очень глубоко, почти в середине черепа. Возможно, именно благодаря такому местоположению железы оставались незамеченными длительное время. 

Медики изучали влияние лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры – они использовали меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобу обнаружить и визуализировать опухоль в организме.

Рентген позитронно-эмиссионной томографии черепа (Фото – The Green Journal)

В результате, они увидели, что глюкоза активно поглощается не только опухолями, но и некоторыми органами, делая их заметными на снимках. Так врачи увидели, что помимо трех уже известных слюнных желез, существует еще одна пара. 

По словам одного из медиков, доктора Шутера Вогеля, новые железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева. Он считает, что эта находка может объяснить, почему люди, получающие лучевую терапию от рака шеи или головы, так часто страдают от хронической сухости во рту и проблем глотания.

Отмечается, что это первое подобное открытие за 300 лет. 

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Теги: радиация, медицина, рак, анатомия, орган, железы
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