Украинские артисты против коронавируса. Трансляция музыкального онлайн-марафона

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Благотворительный онлайн-марафон #РазомВдома соберет известных украинских артистов для борьбы с эпидемией COVID-19

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Масштабный благотворительный 10-часовой онлайн-марафон #РазомВдома объединит более 30 украинских топ-артистов, публичных персон, меценатов, блоггеров и спортсменов, которые помогут собрать средства для помощи в борьбе с COVID-19.

Формат проекта вдохновлен лучшими традициями западных звезд, которые неоднократно демонстрировали свою сплоченность в борьбе с глобальными проблемами, собирая большие суммы для их решения. Так, совсем недавно Элтон Джон собрал мировых звезд ради борьбы с COVID-19.

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Проект инициировали соучредитель премии YUNA Павел Шилько, а также его многолетние партнеры по созданию культурных и развлекательных проектов - телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец и рекламный продюсер Brent David. Ведущим марафона станет Павел Шилько.

«В рамках марафона #РазомВдома мы пообщаемся и услышим песни лучших музыкантов страны, поговорим с публичными и медийными деятелями, блогерами, спортсменами и лидерами мнений, услышим их позицию и слова поддержки. Карантин - время не только сплотиться, но и творить, помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказывает Павел.

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Музыкальным анонсом марафона стал гимн проекта, в записи которого приняли участие известные украинские артисты: Сергей Бабкин, Artem Pivovarov, Ирина Федишин, Ivan NAVI, беz ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, Дэвид Аксельрод / David Axelrod, KAZKA, НеАнгелы, Тоня Матвиенко и другие. Композицию записана на гаджеты артистов в домашних условиях - таким образом исполнители подчеркивают необходимость самоизоляции. Авторами слов и музыки выступили Артем Пивоваров и Павел Шилько:

Завтра, 15 апреля с 14:00 до 00:00, зрители смогут увидеть самое масштабное онлайн-событие Украины на YouTube-канале проекта, а также передать безналичный благотворительный взнос, воспользовавшись подсказками под видео. Платежный партнер благотворительного марафона - банк ПУМБ. Клиенты разных банков смогут сделать перечисления через платежную платформу PayHub.

Все собранные средства будут оперативно переданы фонду Let's Help, который с 2015 года помогает представителям социально незащищенных слоев населения: одиноким старикам, детям-сиротам и малообеспеченным. Сейчас фонд собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Техническую платформу для организации онлайн-трансляции предоставляет крупнейший партнер YouTube в Украине - видеолейбл AIR Music.

СПРАВКА. Фонд Let's Help создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все админрасходы Фонда, что дает возможность 100% взносов тратить на реализацию благотворительных программ. Фондом осуществляется системная помощь 143 гериатрическим пансионатам в семи областях. В этих заведениях металлическая посуда заменена на стеклокерамическую, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Более 8000 людей из таких пансионатов находятся под опекой Фонда. Для них организовывается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организовываются концерты. В 30 пансионатах установлена мониторинговая система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати клиента к персоналу.
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Теги: Let's Help, музыка, благотворительность, марафон, карантин, коронавирус, COVID-19, #РазомВдома
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