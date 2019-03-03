В Австралии научились считать коал с помощью дронов: видео

Ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) решили использовать беспилотники для наблюдения за коалами и для их подсчета, сообщает Scientific Reports.

Чтобы не мешала густая листва деревьев и прочая растительность, на дроны установили инфракрасные камеры, реагирующие на тепло тел животных. Беспилотники работали утром, когда температура воздуха ниже и коал было видно на контрасте, и летели по определенному маршруту, передавая данные с помощью нейросети.

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По результатам проверки, ученые выяснили, что метод с дронами дает данные о популяции коал с точностью до 86%, в то время, когда работа с земли – до 70%.

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