В Австралии научились считать коал с помощью дронов: видео

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Метод с дронами дает данные о популяции коал с точностью до 86%, в то время, когда работа с земли – до 70%

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Ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) решили использовать беспилотники для наблюдения за коалами и для их подсчета, сообщает Scientific Reports.

Чтобы не мешала густая листва деревьев и прочая растительность, на дроны установили инфракрасные камеры, реагирующие на тепло тел животных. Беспилотники работали утром, когда температура воздуха ниже и коал было видно на контрасте, и летели по определенному маршруту, передавая данные с помощью нейросети.

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По результатам проверки, ученые выяснили, что метод с дронами дает данные о популяции коал с точностью до 86%, в то время, когда работа с земли – до 70%.

 В январе этого года в канадской провинции Ньюфаундленд десятки тюленей выбрались на сушу из-за замерзшей воды в океане и разбрелись по городу Роддиктон-Биде, блокируя движение транспорта и входы в дома местных жителей

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Теги: Австралия, дроны, коалы
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