В Киеве проходит Марш равенства: видео

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В мероприятии в поддержку ЛГБТ-сообщества принимают участие, в том числе, военные и волонтеры

Видео: Радио Свобода

Сегодня, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства.

Мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества проводится в столице уже несколько лет.

В прайде принимает участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около тридцати человек.

В связи с мероприятием сегодня станции метро "Театральная" закрыта на вход и выход, а "Дворец спорта" и "Льва Толстого" - на вход и выход и для перехода на другие линии.

Кроме того, с 18:00 вчерашнего дня и до 18:00 сегодняшнего в центре столицы ограничено движение: перекрыт Крещатик, частично ул. Богдана Хмельницкого и бульвар Шевченко, ул. Владимирская, Льва Толстого, Тарасовская, Антоновича и Большая Васильковская.

Протестующие тоже есть. Нацполиция уже задержала группу людей, которые, по словам правоохранителей, готовили провокации. У них изъяли якобы орудия для подготовки провокаций.

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Теги: видео, киевпрайд, марш равенства
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