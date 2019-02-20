В Китае создали умную виртуальную телеведущую: видео

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Ее голос и образ были смоделированы на основе настоящей ведущей новостей

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Китайское государственное инфорагентство Синхуа представило первую женщину-телеведущую новостей, которая была создана на основе искусственного интеллекта. Об этом агентство сообщает в Twitter.

"Я - первая женщина ведущая новостей на основе искусственного интеллекта, которая была совместно разработана Синхуа и китайской компанией по разработке двигателей Согу", - сказала ведущая новостей.

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Ведущая добавила, что ее зовут Син Сиоменг, а ее голос и образ были смоделированы на основе настоящей ведущей новостей агентства Кью Менг.

Она также сообщила, что будет телеведущей новостей во время ежегодного заседания парламента Китая, которое состоится в марте.

В январе сообщалось, что отелю Henn-na Strange в Японии, который в 2015 году "трудоустроил" 243 робота, пришлось "уволить" более 100 из них - машины не справлялись со своими обязанностями. 

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Теги: роботы, Китай, телевидение, искусственный интеллект
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