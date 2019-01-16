Японский отель "уволил" более 100 роботов-сотрудников - видео

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Боты:

Машины не справлялись со своими обязанностями

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Отелю Henn-na Strange в Японии, который в 2015 году "трудоустроил" 243 робота, пришлось "уволить" более 100 из них - машины не справлялись со своими обязанностями. Об этом сообщает The Verge.

В администрации отеля рассказали, что часть "уволенных" роботов устарели, а часть не могут полноценно выполнять свои обязанности. На их место отель нанял людей.

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В частности, отель заменил на человека робота - главного консьержа, который не мог ответить на вопросы гостей о ближайших рейсах и местных достопримечательностях. лишились работы и два робота-динозавра, которые занимались регистрацией клиентов: они не могли самостоятельно делать копии паспортов постояльцев - им помогали люди.

Роботы, которые доставляли багаж, имели возможность обслуживать только 24 номера из 100 и не работали в снег и дождь - их тоже списали.

В итоге администрация решила, что проще заменить этих роботов на людей, потому что новые будут стоить слишком много. В то же время в гостинице отметили, что не отказываются от концепции роботизированного отеля.

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Ранее сообщалось, что исследователи из Йельского университета (США) обучили робота социальным нормам, связанным с правом собственности.

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Теги: технологии, япония, робот, роботы
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