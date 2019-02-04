В Ровно женщина родила 19-го ребенка, в Днепре - 14-го: видео

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Две семьи на славу потрудились для улучшения демографической ситуации в стране

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С начала 2019 года в Украине две многодетные семьи сообщили об очередном пополнении. В Ровенской области 45-летняя мать родила 19-го ребенка, а у семьи в Днепре появился 14-й ребенок. 

Как говорится в сюжете TVRivne1 25 января, в селе Глинное Ровненской области местная жительница родила 19-го ребенка. Теперь в семье – 11 девочек и 8 мальчиков. Останавливаться родители не планируют. Сейчас в их доме живут 16 человек. Пятеро детей уже имеют собственные семьи и живут отдельно. У Светланы и Петра Ковалевич уже родились 13 внуков.

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Отмечается, что Глинное - первый населенный в Европе по количеству детей в семьях. Здесь живут 56 матерей-героинь, а во многих семьях – по десять детей.

Фото: скриншот с видео

2 февраля в Родильном отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра сообщили, что жительница города родила 14-го ребенка. В семье Ольги и Руслана Майгун семеро мальчиков и семь девочек, с 2010 года многодетная мама имеет почетное звание Мать – героиня.

"Ольга и Руслан Майгун поженились, когда им было 19 и 21. А сегодня Ольга готовится на выписку из нашего роддома с новорожденной Вирсавией, которая в семье 14 ребенок", - сказано в сообщении.

Все дети в семье имею различные таланты: дизайн одежды и обуви, резьба по дереву, кондитерское дело, вокал, игра на музыкальных инструментах.

Фото: скриншот с видео

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Теги: многодетная мать, демография, ребенок, мать, семья, многодетная семья, мать-героиня
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