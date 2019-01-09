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09.01.2019, 19:10

В Дрогобыче при рождении ребенка с ратуши звучат фанфары

В Дрогобыче при рождении ребенка с ратуши звучат фанфары - Фото
Скриншот с видео

Если родился мальчик, звучит одна мелодия, если девочка – другая

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В Дрогобыче Львовской области мэр распорядился включать фанфары на городской ратуши каждый раз, когда в городе рождается ребенок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Дрогобыча.

Если родился мальчик, звучит одна мелодия, если девочка – другая, если же речь идет о двойне, то звучат обе мелодии подряд.

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При этом фанфары могут звучать с 8:00 до 22:00 вечера, чтобы покой горожан не нарушался.

Кроме того в 15:00 с башни ратуши звучат трубы, которые сообщают время.

В горсовете отметили, что с начала 2019 года в Дрогобычском роддоме родились уже 10 детей.

7 января десятимесячный мальчик, которого спасли из-под обломков дома в российском Магнитогорске после взрыва, пришел в сознание

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Теги: дети, рождение, дрогобыч, ратуша, город
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