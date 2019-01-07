Взрыв дома в Магнитогорске: спасенный младенец пришел в сознание

Фото: скриншот видео

Десятимесячный мальчик, которого спасли из-под обломков дома Магнитогорске после взрыва, пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок провел под завалами 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до -27 градусов.

Реклама

Правая нога мальчика имеет серьезные повреждения: обморожения и перелом. Врачи отмечают, что для лечения потребуется не один месяц.

Ранее у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, нарушение физической функции почек. Сейчас повреждений мозга у малыша нет, функции почек практически восстановлены.

Смотрите также: Взрыв дома в Магнитогорске: спасли 11-месячного ребенка - видео

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Утром 2 января сообщалось, что в Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.

3 января МЧС РФ объявило об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.