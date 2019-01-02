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02.01.2019, 09:40

СК РФ: Взрывчатки на развалинах в Магнитогорске не обнаружено

СК РФ: Взрывчатки на развалинах в Магнитогорске не обнаружено - Фото
Фото: EPA

Следственный комитет России отрицает обнаружение гексогена на развалинах дома в Магнитогорске

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В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.

"В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - утверждает СК.

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До этого российские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, что там обнаружили следы гексогена. Также сообщалось, что трое террористов были убиты вечером 1 января в автомобиле "Газель", еще один сбежал. Подтверждения этой информации нет.

В Следственном комитете говорят, что приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа.

Ранее сегодня сообщалось, что число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске достигло 11 человек.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

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Теги: магнитогорск, ск рф
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