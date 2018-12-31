От взрыва дома в РФ рухнул целый подъезд, введено ЧП: фото

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился весь подъезд. Об этом сообщают российские СМИ.
По факту происшествия объявлен режим ЧП. “Штаб возглавил губернатор”, - сообщил сам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По последним данным, погибли четыре человека.
Фото: 74.ru
Отмечается также, что панельный десятиэтажный дом построили еще в далеком 1973 году.
На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.
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