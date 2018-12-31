От взрыва дома в РФ рухнул целый подъезд, введено ЧП: фото

Фото: verstov.info

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился весь подъезд. Об этом сообщают российские СМИ.

По факту происшествия объявлен режим ЧП. “Штаб возглавил губернатор”, - сообщил сам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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По последним данным, погибли четыре человека.

Фото: 74.ru

Отмечается также, что панельный десятиэтажный дом построили еще в далеком 1973 году.

На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.

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