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28.12.2018, 20:33

Взрыв в Египте: погибли иностранные туристы

Взрыв в Египте: погибли иностранные туристы - Фото
Иллюстративное фото (скриншот видео)

Возле пирамид Гизы от взрыва пострадал туристический автобус

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В Египте возле пирамид Гизы взорвалась заложенная у стены бомба - в результате пострадал автобус, в котором ехали туристы из Вьетнама. Два человека погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство внутренних дел Египта. 

В автобусе находилось 14 вьетнамских туристов, а также египетские гид и водитель. 

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В начале ноября в Египте неизвестные обстреляли автобус с коптскими паломниками-христианами, погибли как минимум 7 человек, 14 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

В октябре Египетский военный суд приговорил к смертной казни 17 человек за участие в терактах в трех коптских церквях и на полицейском контрольно-пропускном пункте в 2016 и 2017 годах, в результате которых погибло более 80 человек.

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Теги: Египет, взрыв, теракт, туристы, терроризм, вьетнам
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