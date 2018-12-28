Взрыв в Египте: погибли иностранные туристы

Иллюстративное фото (скриншот видео)

В Египте возле пирамид Гизы взорвалась заложенная у стены бомба - в результате пострадал автобус, в котором ехали туристы из Вьетнама. Два человека погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство внутренних дел Египта.

В автобусе находилось 14 вьетнамских туристов, а также египетские гид и водитель.

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В начале ноября в Египте неизвестные обстреляли автобус с коптскими паломниками-христианами, погибли как минимум 7 человек, 14 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

В октябре Египетский военный суд приговорил к смертной казни 17 человек за участие в терактах в трех коптских церквях и на полицейском контрольно-пропускном пункте в 2016 и 2017 годах, в результате которых погибло более 80 человек.