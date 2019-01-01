Взрыв дома в Магнитогорске: спасли 11-месячного ребенка - видео

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Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло закутан

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В Магнитогорске из-под завалов спасли 11-месячного ребенка. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram.

"Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло закутан", - написал Дубровский.

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Сейчас для ребенка готовят реанимацию, его состояние тяжелое.

Дубровский сообщил, что спасли мальчика, а в министерстве по чрезвычайным ситуациям Интерфаксу сообщили, что это девочка.

"Родственники сообщили, сейчас они едут в медучреждение", - сообщили спасатели.

Таким образом, количество пострадавших, которых удалось спасти, выросло до шести.

Ранее сегодня сообщалось, что количество погибших при обрушении подъезда жилого дома из-за взрыва газа в Магнитогорске достигло восьми человек. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна. 

Поиски жертв взрыва пришлось приостановить из-за угрозы обвала поврежденных конструкций. Спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела во время взрыва - для этого могут понадобиться почти сутки.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично.

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Теги: ГСЧС, магнитогорск
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