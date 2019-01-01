Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото

Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома из-за взрыва газа в Магнитогорске достигло восьми человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

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Пять человек, в том чилсе одного ребенка, удалось спасти, сообщают спасатели.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Были эвакуированы 16 жителей, развернуты два пункта временного размещения. Пять человек госпитализировали в лечебные учреждения города. Удалось установить местонахождение 84 граждан. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.

14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушились третий, четвертый и пятый этажи. Повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека. Погибли два человека.

Фото: 74.mchs.gov.ru