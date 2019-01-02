Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв увеличилось до 11 человек

Фото: epa.ua

Число жертв обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске РФ в результате взрыва бытового газа достигло 11 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

"По данным на утро, извлечено 11 тел", - сказал представитель пресс-центра регионального управления МЧС России, добавив, что один из погибших - ребенок.

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Спасатели, по словам представителя МЧС, убрали конструкции, которые могли обрушиться, и продолжили разбор завалов.

"Несколько нависающих конструкций были убраны. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов", - сказал он.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.