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03.01.2019, 16:48

В Магнитогорске завершена спасательная операция: найдены 39 тел

В Магнитогорске завершена спасательная операция: найдены 39 тел - Фото
Фото: EPA

По данным спасателей, неопознанным остается тело одной женщины

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Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске РФ. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"39 тел извлечено, опознано 38. МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - сказал Чуприян.

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По его словам, больше людей под завалами нет.

Первый замминистра сообщил, что тело последнего погибшего было извлечено из наиболее опасного района завалов, где ранее находилась стена, которая могла обрушиться.

Чуприян также рассказал, что на данный момент неопознанным остается тело одной женщины.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Утром 2 января сообщалось, что в Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.

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Теги: погибшие, магнитогорск, взрыв дома
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