В сторону оккупированного Донецкая полетел 15-метровый флаг Украины: видео

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В честь Дня Конституции в сторону оккупированного Донецка волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый флаг Украины

Сегодня, 28 июня, по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Донецка. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Как видно на опубликованном видео, флаг полетел в оккупированный Донецк на воздушных шарах.

По данным штаба, уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

  • День Конституции Украины – государственный праздник, отмечается ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции в этот день 1996 года. Это единственный государственный праздник, закрепленных в самой Конституции.
  • В июне 1996 года депутаты Верховной Рады приняли Конституцию. Это произошло на пятый год после провозглашения независимости. До 1996 года использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики. Народные депутаты работали всю ночь с 27 на 28 июня - в общем непрерывно 23 часов. Во время голосования "за" высказались 315 парламентариев.

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Теги: Донецк, флаг, оос, день конституции
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