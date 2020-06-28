В сторону оккупированного Донецкая полетел 15-метровый флаг Украины: видео

Сегодня, 28 июня, по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Донецка. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как видно на опубликованном видео, флаг полетел в оккупированный Донецк на воздушных шарах.
По данным штаба, уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.
Читайте также: От Кучмы до Зеленского: Кто из гарантов Конституции чаще нарушал Конституцию