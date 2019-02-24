В Украине прошли акции против использования меха: фото, видео

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На акциях собирали подписи в поддержку законопроекта №10019, который предусматривает запрет меховых ферм

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Сегодня в десяти городах Украины прошли акции против использования меха животных. Об этом Hromadske сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая является организатором акции, Александр Тодорчук.

В частности, акции прошли в Киеве, Житомире, Львове, Запорожье, Тернополе и др.

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Участники вышли на протест с лозунгами "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

По словам представителя организаторов, они хотели прежде всего призвать украинцев отказаться от меха, так как "только уменьшение спроса уменьшит предложение". Отдельный призыв адресовали украинским представителям индустрии моды и производителям одежды.

Кроме того, на акциях собирали подписи в поддержку законопроекта №10019, который предусматривает запрет меховых ферм.

В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение 13 февраля по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета.

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Теги: экология, животные, мех, зоозащита
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