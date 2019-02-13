В одном из городов США запретят продажу меховых изделий

Фото: EPA

В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета, сообщает Deutsche Welle.

По информации телеканала CBS, запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех. Кроме того, в городе запретят заниматься производством подобных изделий.

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"При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров. Защитники животных приветствовали новый закон в Лос-Анджелесе. Аналогичное решение ранее приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде", - отмечается в сообщении.

В Германии натуральный мех не запрещен.

По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха.

В обществе наблюдается тренд на отказ от меховых изделий. В настоящий момент в стране осталась лишь одна ферма по разведению норки, и ту требуют закрыть зоозащитники.

3 января 2019 года сообщалось, что в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха.