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13.02.2019, 07:04

В одном из городов США запретят продажу меховых изделий

В одном из городов США запретят продажу меховых изделий - Фото
Фото: EPA

Запрет касается и обуви или, например, шляп, если при их производстве также используется мех

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В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета, сообщает Deutsche Welle.

По информации телеканала CBS, запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех. Кроме того, в городе запретят заниматься производством подобных изделий.

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"При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров. Защитники животных приветствовали новый закон в Лос-Анджелесе. Аналогичное решение ранее приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде", - отмечается в сообщении.

В Германии натуральный мех не запрещен. 

По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха.

В обществе наблюдается тренд на отказ от меховых изделий. В настоящий момент в стране осталась лишь одна ферма по разведению норки, и ту требуют закрыть зоозащитники.

3 января 2019 года сообщалось, что в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха.

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Теги: натуральный мех, запрет, Лос-Анджелес
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