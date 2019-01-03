В Сербии больше не будут разводить животных для производства меха

Фото: EPA

В Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха. Об этом сообщает Klix.

Соответствующий запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу отложили на 10 лет, чтобы те, кто занимается этим, могли подготовить свой бизнес.

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Причины установления запрета на разведение и убийство животных для производства меха не только этические, но и экологические.

"Опасные химические вещества, которые используются в этой области, постоянно загрязняют окружающую среду", - заявляют активисты, которые добивались запрета.

Деятельность предприятий меховой промышленности полностью запрещена в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Чехии, Македонии и Словении.

В некоторых государствах установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина), или ввели настолько суровые условия для подобного бизнеса, что разведение животных для получение меха прекратилось само собой (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

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