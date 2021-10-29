Группа из 11 человек совершила атаки на более чем 50 компаний во Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Британии и США, используя программное обеспечение типа Ransomware. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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Злоумышленники действовали с помощью вируса-вымогателя, за доступ к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте. Контроль над компьютерными системами компаний получали через уязвимости.

Убытки составили $120 млн.

Проведены 28 обысков с привлечением спецназа в домах и автомобилях фигурантов в Киеве, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях, а также в Швейцарии, дома у сообщника группы.

Изъяты компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили.

Открыто дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, вымогательстве, легализации имущества, полученного преступным путем. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Операция проводилась украинскими силовиками совместно с Европолом, Евроюстом, правоохранителями Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

16 июня 2021 года украинские полицейские вместе с правоохранителями Южной Кореи и США разоблачили хакерскую группировку, которая с помощью вируса шифровала данные жертв и за восстановление доступа требовала выкуп.

6 сентября разоблачили созданную в Киеве сеть из 10 онлайн-магазинов по продаже поддельных гаджетов.

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Виктория Найдёнова

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