Киберполиция выявила в Винницкой области нарушителей, которые продавали фиктивные COVID-сертификаты за 250 евро. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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В сообщении сказано, что злоумышленники вносили сведения в электронную систему без проведения вакцинации и выдавали гражданам сертификаты, которые отображались в приложении Дія.

По предварительной информации, винницкий предприниматель рекламировал свои услуги в закрытых группах мессенджеров. Ему помогали недобросовестные медики, к которым он направлял своих клиентов.

Нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы.

27 октября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили, что в Сумах разоблачили группу лиц, которая продала 200 поддельных международных COVID-сертификатов по 3000 грн за каждый.

С августа пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.

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Виктория Найдёнова

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