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Спецназ взял в Винницкой области продавцов фиктивных COVID-сертификатов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 12:17
Фото: скриншот видео киберполиции
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Киберполиция выявила в Винницкой области нарушителей, которые продавали фиктивные COVID-сертификаты за 250 евро. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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В сообщении сказано, что злоумышленники вносили сведения в электронную систему без проведения вакцинации и выдавали гражданам сертификаты, которые отображались в приложении Дія.

По предварительной информации, винницкий предприниматель рекламировал свои услуги в закрытых группах мессенджеров. Ему помогали недобросовестные медики, к которым он направлял своих клиентов.

Нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы. 

  • 27 октября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили, что в Сумах разоблачили группу лиц, которая продала 200 поддельных международных COVID-сертификатов по 3000 грн за каждый.
  • С августа пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.

Читайте также: Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дія – Ляшко

Виктория Найдёнова
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вакцинация вакцина прививка киберполиция коронавирус   COVID-19 COVID-сертификат
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