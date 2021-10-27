В Сумах продали 200 поддельных COVD-сертификатов по 3000 грн за каждый – ОГП
В Сумах разоблачили группу лиц, которая, по данным правоохранителей, успела продать 200 поддельных международных COVID-сертификатов по 3000 грн за каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
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По данным следствия, житель Сум через один из мессенджеров искал желающих получить свидетельство о вакцинации без прививки. После получения денег на карту он передавал данные клиентов медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья, и далее – в базу Дія.
Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъята компьютерная техника, наличные и медицинские документы.
Решается вопрос о сообщении медработнице и ее сообщнику о подозрении.
- За сутки 25 октября в аэропорту Борисполь у восьми граждан обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов.
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