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В Сумах продали 200 поддельных COVD-сертификатов по 3000 грн за каждый – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 15:21
В Сумах продали 200 поддельных COVD-сертификатов по 3000 грн за каждый – ОГП - Фото
COVID-сертификат (фото - diia.gov.ua)

В Сумах разоблачили группу лиц, которая, по данным правоохранителей, успела продать 200 поддельных международных COVID-сертификатов по 3000 грн за каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, житель Сум через один из мессенджеров искал желающих получить свидетельство о вакцинации без прививки. После получения денег на карту он передавал данные клиентов медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья, и далее – в базу Дія. 

Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъята компьютерная техника, наличные и медицинские документы.

Решается вопрос о сообщении медработнице и ее сообщнику о подозрении.

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Андрей Явецкий
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вакцинация вакцина коронавирус  COVID-19 COVID-сертификат
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