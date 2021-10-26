Коронавирус. За вчера в Борисполе у восьми людей обнаружили поддельные COVID-сертификаты

За вчера, 25 октября, в аэропорту Борисполь у восьми граждан обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

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Открыты уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса.

Как сообщили LIGA.net в Государственной пограничной службе, всего за 25 октября в Украине проверено 11 000 сертификатов, обнаружено 16 сертификатов с признаками подделок, 13 из них – в столичных аэропортах. Если Нацполиция подтвердит факт подделки, то эти лица будут привлечены к ответственности.

В ведомстве добавили, что с конца августа пограничники проверили 685 000 сертификатов с помощью программного обеспечения Safe Border. Признаки подделки имели около 340.

В октябре 2021-го глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий выразил опасения, что из-за массовой подделки Евросоюз может отказаться признавать украинские COVID-сертификаты.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов.

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Владислава Михайленко

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