Военные из ОС поздравили Украину с Новым годом: видео

Украинские военные, которые защищают страну на передовой в Донбассе, поздравили Украину с Новым годом.

"Мы просим Господа, чтоб не свистели пули, чтоб не тряслась от взрывов земля, чтоб в году новом не сокращались судьбы, со старым годом чтоб окончилась война", - произнес один из военнослужащих.

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"Мы молимся, чтоб новогодний праздник могли родители с детьми встречать. Мы молимся, чтоб старенькая мама могла детей в своем дому поздравить", - пожелал другой боец.

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