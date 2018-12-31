Военные из ОС поздравили Украину с Новым годом: видео

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Бойцы из Объединенных сил поздравили Украину с Новым годом и пожелали скорого окончания войны в Донбассе

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Украинские военные, которые защищают страну на передовой в Донбассе, поздравили Украину с Новым годом.

"Мы просим Господа, чтоб не свистели пули, чтоб не тряслась от взрывов земля, чтоб в году новом не сокращались судьбы, со старым годом чтоб окончилась война", - произнес один из военнослужащих.

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"Мы молимся, чтоб новогодний праздник могли родители с детьми встречать. Мы молимся, чтоб старенькая мама могла детей в своем дому поздравить", - пожелал другой боец.

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Теги: оос, ВСУ, война в донбассе, украинская армия, новый год, новогодние праздники
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