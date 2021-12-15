1/4 финала Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины, восемь команд Украинской премьер-лиги узнали своих соперников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате жеребьевки, которую в Киеве провели в Доме футбола, были определены следующие пары:

"Днепр-1" – "Ворскла"

"Александрия" – "Динамо"

"Металлист" – "Заря"

"Львов" – "Шахтер"

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022-го соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

13 декабря 2021 года в штаб-квартире УЕФА состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. При первой жеребьевке была допущена техническая ошибка.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.