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1/4 финала Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 16:23
1/4 финала Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки - Фото
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу (фото – Украинская ассоциация футбола)

Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины, восемь команд Украинской премьер-лиги узнали своих соперников.

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В результате жеребьевки, которую в Киеве провели в Доме футбола, были определены следующие пары:

"Днепр-1" – "Ворскла"

"Александрия" – "Динамо"

"Металлист" – "Заря"

"Львов" – "Шахтер"

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022-го соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

  • 13 декабря 2021 года в штаб-квартире УЕФА состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. При первой жеребьевке была допущена техническая ошибка.
Александр Матвиенко
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футбол кубок украины жеребьевка 1/4 финала
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