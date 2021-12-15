1/4 финала Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки
15.12.2021, 16:23
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу (фото – Украинская ассоциация футбола)
Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины, восемь команд Украинской премьер-лиги узнали своих соперников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В результате жеребьевки, которую в Киеве провели в Доме футбола, были определены следующие пары:
"Днепр-1" – "Ворскла"
"Александрия" – "Динамо"
"Металлист" – "Заря"
"Львов" – "Шахтер"
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022-го соответственно.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
- 13 декабря 2021 года в штаб-квартире УЕФА состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. При первой жеребьевке была допущена техническая ошибка.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии