УЕФА повторно провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: результаты
13.12.2021, 17:16
Лига чемпионов (Фото: Facebook Лиги чемпионов)
В штаб-квартире УЕФА состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. При первой жеребьевке была допущена техническая ошибка.
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В результате жеребьевки были определены следующие пары:
"Зальцбург" – "Бавария"
"Спортинг Л" – "Манчестер Сити"
"Бенфика" – "Аякс"
"Челси" – "Лилль"
"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед"
"Вильярреал" – "Ювентус"
"Интер" – "Ливерпуль"
"ПСЖ" – "Реал Мадрид"
Первые матчи состоятся 15-16 февраля и 21-23 февраля. Ответные игры пройдут 8-9 марта и 15-16 марта.
- Все украинские клубы ("Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.
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