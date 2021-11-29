Футболист молодежной команды "Динамо" Самба Диалло забил красивый гол ударом через себя в матче против "Миная" Чемпионата Украины U-19. Видео опубликовано на канале киевского клуба в YouTube.

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На 29-й минуте матча партнер Диалло элегантно подбросил мяч пяткой в штрафной. Легионер киевской команды выпрыгнул и первым же касанием забил гол ударом через себя в дальний нижний угол. Этот матч "Динамо" выиграло со счетом 0:5.

Диалло подписал контракт с киевским клубом в августе 2021-го сроком на год. Ему – 18 лет, он имеет гражданство Сенегала, на родине выступал за дакарскую "Академию Дару Салам" и ряд юниорских сборных, в том числе U-20.

Диалло быстро стал одним из лидеров "Динамо" U-19. В юношеском Чемпионате Украины он забил 10 голов за 13 игр, а в юношеской Лиге чемпионов УЕФА – три гола за четыре игры.

На прошлой неделе взрослая команда "Динамо" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов (1:2) и вылетела из еврокубков.

Главный тренер Мирча Луческу считает, что его команда не заслужила поражения, а в спорном эпизоде с Виталием Буяльским судья несправедливо не назначил пенальти.

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Марк Сировой

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