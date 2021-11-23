Лига чемпионов. "Динамо" vs "Бавария": киевляне проиграли 1:2
23.11.2021, 22:02
Динамо (Киев) - Бавария (Мюнхен (Фото: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)
Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграло с "Баварией" (Мюнхен) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне не смогли одолеть соперника.
Матч закончился со счетом 1:2.
Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".
Голы забили:
На 14-й минуте Роберт Левандовский открыл счет – 0:1.
На 42-й Кингсли Коман увеличил разрыв в счете – 0:2.
На 70-й динамовец Денис Гармаш поразил ворота мюнхенского клуба – 1:2.
В другом матче группы E испанская "Барселона" сегодня играет на своем поле с португальской "Бенфикой" (начало этой встречи в 22:00 по киевскому времени).
Сейчас положение команд в турнирной таблице группы:
"Бавария" – 15 очков (5 матчей),
"Барселона" – 6 очков (4 матча),
"Бенфика" – 4 очка (4 матча),
"Динамо" – 1 очко (5 матчей).
- В первом матче "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Мюнхене со счетом 5:0. Главный тренер киевлян Мирча Луческу тогда заявил, что соперник был слишком силен.
- Завтра, 24 ноября, в Лиге чемпионов будет играть донецкий "Шахтер". Команда встретится с миланским "Интером".
- В четверг, 25 ноября, в еврокубках сыграет "Заря". Луганчане в Риме будут противостоять "Роме", которую тренирует именитый тренер Жозе Моуринью.
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