Лига чемпионов. "Динамо" vs "Бавария": киевляне проиграли 1:2

Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграло с "Баварией" (Мюнхен) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне не смогли одолеть соперника.

Матч закончился со счетом 1:2.

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Голы забили:

На 14-й минуте Роберт Левандовский открыл счет – 0:1.

На 42-й Кингсли Коман увеличил разрыв в счете – 0:2.

На 70-й динамовец Денис Гармаш поразил ворота мюнхенского клуба – 1:2.

В другом матче группы E испанская "Барселона" сегодня играет на своем поле с португальской "Бенфикой" (начало этой встречи в 22:00 по киевскому времени).

Сейчас положение команд в турнирной таблице группы:

"Бавария" – 15 очков (5 матчей),

"Барселона" – 6 очков (4 матча),

"Бенфика" – 4 очка (4 матча),

"Динамо" – 1 очко (5 матчей).

В первом матче "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Мюнхене со счетом 5:0. Главный тренер киевлян Мирча Луческу тогда заявил, что соперник был слишком силен.

Завтра, 24 ноября, в Лиге чемпионов будет играть донецкий "Шахтер". Команда встретится с миланским "Интером".

В четверг, 25 ноября, в еврокубках сыграет "Заря". Луганчане в Риме будут противостоять "Роме", которую тренирует именитый тренер Жозе Моуринью.

Наталия Медведева

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