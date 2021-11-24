Луческу: "Динамо" не заслуживало поражения от "Баварии", на Буяльском был пенальти

Киевское "Динамо" не заслуживало поражения в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" (1:2), а в моменте с Виталием Буяльским в первом тайме должен был быть пенальти. Такое заявление после матча сделал главный тренер украинского клуба Мирча Луческу, передает пресс-служба "Динамо".

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Луческу считает, что "Динамо" играло лучше, чем в первом матче против "Баварии" в Мюнхене (5:0). По его мнению, на 38-й минуте был пенальти, когда Бульяский столкнулся с Люкой Эрнандесом в штрафной площадке "Баварии".

"Если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене", – сказал он.

Позитивным моментом последних матчей ЛЧ Луческу назвал рост команды. По его словам, футболисты стали увереннее и смелее – почувствовали, как талант и работоспособность можно направить на результат.

"Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения", – подытожил Луческу.

Вчера в группе Е ЛЧ "Динамо" в боевом матче уступило "Баварии" (1:2), а "Бенфика" сыграла вничью с "Барселоной" (0:0).

"Динамо" занимает последнее место в группе ЛЧ и утратило шансы на еврокубковую весну.

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Марк Сировой

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