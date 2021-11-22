UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии в роли тренера

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 08:01
Футбол. Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии в роли тренера - Фото
Андрей Шевченко (фото - Genoa CFC, Facebook)

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проиграл первый матч у руля "Дженоа" в чемпионате Италии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера вечером "Дженоа" встречалась с "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуриньо – бывший тренер Шевченко-футболиста в "Челси".

Римляне были явными фаворитами матча, однако практически до конца игры счет оставался 0:0. Забить "Роме" удалось лишь на 82-й минуте: 18-летний Феликс Афена-Гьян оторвался от защитников в штрафной площадке и в касание пробил под дальнюю штангу.

На 90+2-й минуте юный футболист отличился снова. Афена-Гьян забил гол красивым дальним ударом в девятку. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Ромы".

Футбол. Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии в роли тренера

После матча Шевченко сказал, что его команда могла сыграть лучше, но не хватало многих игроков, а часть из них находилась не в лучшей форме, передает Football.ua.

Из-за поражения "Дженоа" опустилась в зону вылета Серии А – на 18 месте. "Рома" же поднялась на пятую позицию.

Футбол. Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии в роли тренера

Читайте также: "На финише блевали почти все". Рассказываем 10 историй из книги Андрея Шевченко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рома футбол андрей шевченко жозе моуриньо серия а Дженоа Феликс Афена-Гьян
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 