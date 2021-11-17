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Зеленский, Петраков и глава УАФ. Реакции топ-лиц на важнейшую победу сборной Украины

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17.11.2021, 07:37
Зеленский, Петраков и глава УАФ. Реакции топ-лиц на важнейшую победу сборной Украины - Фото
Сборная Украины после победы над Боснией и Герцеговиной (фото – EPA)

После важнейшей победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной и выхода команды в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и.о. главного тренера Александр Петраков, скорее всего, лишится приставки и. о., заявил в эфире канала Футбол 1 глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. А президент Владимир Зеленский написал в Twitter, что вся страна будет "рвать глотки", поддерживая сборную в плей-офф.

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Петраков в эфире Футбол 1 поздравил футболистов, команду, Павелко и всех простых украинцев. "Пусть погуляют сегодня", – сказал он.

Петраков добавил, что три месяца у руля сборной были самыми тяжелыми в его карьере. "Я, наверно, постарел на лет пять. Но я очень доволен, уже тут адаптировался… Никаких планов у меня нет, я – исполняющий обязанности. Что будет дальше, не знаю", – сказал он.  

Уже после включения Петракова в эфир Павелко заявил, что исполком УАФ намерен лишить тренера приставки и. о. в среду. Он уверен, что члены исполкома эту идею поддержат. По его словам, в раздевалке сборной после матча была невероятная атмосфера – и команда настроена биться за выход на ЧМ-2022 в плей-офф.

Зеленский же написал после победы в Twitter, что верит в выход сборной Украины на ЧМ-2022. "Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет", – заявил президент.

Зеленский, Петраков и глава УАФ. Реакции топ-лиц на важнейшую победу сборной Украины

  • Вчера сборная Украины со счетом 0:2 победила Боснию и Герцеговину. Это позволит команде сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
  • Плей-офф состоится в конце марта и может состоять из двух матчей: по одному против двух разных соперников. В первом матче Украине может попасться на жеребьевке Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Андрей Павелко футбол сборная украины плей-офф ЧМ-2022 сборная уаф Александр Петраков сборная боснии и герцеговины
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