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16.11.2021, 23:37

Выход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и Герцеговину

Цей матеріал також доступний українською
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Выход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и Герцеговину
Выход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и Герцеговину
Выход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и ГерцеговинуВыход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и Герцеговину

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украинцы выиграли со счетом 0:2.

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Голы забили:

- на 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко;

- на 79-й второй мяч в ворота противника забил Артем Довбик.

Основной конкурент Украины в борьбе за путевку в плей-офф ЧМ-2022 – сборная Финляндии – проиграла Франции со счетом 0:2.

Выход в плей-офф ЧМ-2022: Сборная Украины победила Боснию и Герцеговину
  • В первом матче во Львове Украина упустила победу, сыграв с боснийцами вничью 1:1.
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Теги: футбол, ЧМ-2022
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