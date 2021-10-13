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Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 07:22
Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами - Фото
Андрей Ярмоленко в матче Украина 1 - 1 Босния и Герцеговина (фото Павла Кубанова, УАФ)

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Это шестая ничья для команды за семь матчей этого цикла.

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Игра проходила вчера поздно вечером на Арене Львов. Поединок для команды и. о. главного тренера Александра Петракова начинался успешно.

На 15-й минуте Тарас Степаненко отдал на левый фланг на Виктора Циганкова. Тот избежал офсайда и в касание отдал пас на дальнюю штангу. Образцовую атаку завершил Андрей Ярмоленко, забив гол в пустые ворота. Автора единственного гола Украины болельщики признали лучшим игроком матча, сообщила после игры пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами

После пропущенного мяча боснийцы пошли вперед, сборная Украины несколько раз выбегала в быстрые контратаки. В одной из них выход один на один с вратарем после паса Эдуарда Соболя не реализовал Александр Тымчик.

Во втором тайме сборная Украины села ниже, а боснийцы продолжали натиск. В середине тайма снова в контратаку убежал Тымчик, однако мяч после его удара прошел в сантиметрах от дальней штанги.

Был момент и у Романа Яремчука. Он вышел на рандеву с голкипером, но ударил мимо ворот. Кроме того, через несколько секунд лайнсмен сообщил об офсайде украинского форварда.

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Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами

Сборную Украины по ходу матча несколько раз спасали защитники и вратарь Андрей Пятов. Но на 77-й минуте боснийцы все же сравняли счет. Центральный защитник Анел Ахмедходжич подключился к атаке и забил гол ударом под дальнюю штангу.

Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами

Матч так и завершился со счетом 1:1. Сборная Украины продолжает занимать второе место в группе D, но сыграла на матч больше, чем основные конкуренты. Второе место в группе позволит сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Футбол. Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022, теперь – с боснийцами

  • Следующую, заключительную игру отбора, команда Петракова сыграет 16 ноября в Сараево с Боснией и Герцеговиной.
  • Боснийцы перед Украиной сыграют с прямыми конкурентами – Финляндией. У финнов, помимо этой игры, будет матч с Францией – действующими чемпионами мира и победителями Лиги наций УЕФА.

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Марк Сировой
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