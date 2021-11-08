С острого угла в девятку. УЕФА вспомнил чудо-гол Тайсона за "Металлист" – видео

Европейский футбольный союз вспомнил красивый гол Тайсона за харьковский "Металлист" в матче с норвежским "Русенборгом". Видео было опубликовано в Twitter Лиги Европы УЕФА, именно в этом турнире проходила игра.

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Тайсон забил гол после длинной передачи Фининьо. Бразилец находился на краю штрафной площади, но не стал принимать мяч и неожиданно ударил слета, забив гол в дальнюю девятку.

Этот гол был забит ровно девять лет назад – 8 ноября 2012 года. Тогда "Металлист" обыграл "Русенборг" со счетом 3:1. За харьковчан также забили голы Клейтон Шавьер и Хуан Мануэль Торрес.

На прошлой неделе УЕФА отметил сейв Анатолия Трубина в матче "Шахтера" и "Реала". В УЕФА назвали сенсационным это спасение ворот.

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Марк Сировой

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