С острого угла в девятку. УЕФА вспомнил чудо-гол Тайсона за "Металлист" – видео
Европейский футбольный союз вспомнил красивый гол Тайсона за харьковский "Металлист" в матче с норвежским "Русенборгом". Видео было опубликовано в Twitter Лиги Европы УЕФА, именно в этом турнире проходила игра.
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Тайсон забил гол после длинной передачи Фининьо. Бразилец находился на краю штрафной площади, но не стал принимать мяч и неожиданно ударил слета, забив гол в дальнюю девятку.
Define golazo:— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2021
Taison #OnThisDay | #UEL pic.twitter.com/WRrSjNq3cq
Этот гол был забит ровно девять лет назад – 8 ноября 2012 года. Тогда "Металлист" обыграл "Русенборг" со счетом 3:1. За харьковчан также забили голы Клейтон Шавьер и Хуан Мануэль Торрес.
- На прошлой неделе УЕФА отметил сейв Анатолия Трубина в матче "Шахтера" и "Реала". В УЕФА назвали сенсационным это спасение ворот.
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