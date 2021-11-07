Футбол. Шевченко официально возглавил старейший итальянский клуб "Дженоа"
07.11.2021, 15:32
Андрей Шевченко (фото - УАФ)
Экс-главный тренер украинской сборной по футболку Андрей Шевченко возглавил итальянский ФК серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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"Андрей Шевченко достиг соглашения с 777 Partners и будет руководить клубом до 30 июня 2024 года", – говорится в сообщении.
В ФК "Дженоа" напоминают, что в качестве футболиста Шевченко выиграл, среди прочего, Золотой мяч в 2004-м и Лигу чемпионов в 2003 году. А его тренерская карьера "привела украинскую сборную к историческому месту в восьмерке лучших команды Европы на Евро-2020".
Следующая игра "Дженоа" состоится 21 ноября с римской "Ромой".
- Сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.
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