UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Шевченко официально возглавил старейший итальянский клуб "Дженоа"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 15:32
Футбол. Шевченко официально возглавил старейший итальянский клуб
Андрей Шевченко (фото - УАФ)

Экс-главный тренер украинской сборной по футболку Андрей Шевченко возглавил итальянский ФК серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Андрей Шевченко достиг соглашения с 777 Partners и будет руководить клубом до 30 июня 2024 года", – говорится в сообщении. 

В ФК "Дженоа" напоминают, что в качестве футболиста Шевченко выиграл, среди прочего, Золотой мяч в 2004-м и Лигу чемпионов в 2003 году. А его тренерская карьера "привела украинскую сборную к историческому месту в восьмерке лучших команды Европы на Евро-2020". 

Следующая игра "Дженоа" состоится 21 ноября с римской "Ромой".

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей шевченко Дженоа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 