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"Сенсационный сейв". УЕФА отметил игру Трубина в матче против "Реала" – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 10:42
Анатолий Трубин (фото - пресс-служба ФК Шахтер)

УЕФА отметил сейв украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" Мадрид (1:2). Соответствующее сообщение и видео появилось в Twitter ЛЧ.

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На видео запечатлен сейв Трубина после удара Луки Модрича. Хорватский полузащитник вышел на рандеву и бил в упор с пяти-семи метров. Однако украинский вратарь продемонстрировал феноменальную реакцию и парировал угрозу.

В подборку УЕФА также включен сейв вратаря "Милана" Чиприана Тэтэрушану, который спас итальянский клуб в матче с "Порту".

Европейский футбольный союз называет оба сейва сенсационными и просит пользователей выбрать лучший. Пока лидирует Тэтэрушану – 61% на 39%. До конца голосования осталось четыре дня. 

"Сенсационный сейв". УЕФА отметил игру Трубина в матче против "Реала" – видео

  • На этой неделе две украинские команды потерпели поражения в Лиге чемпионов. "Динамо" со счетом 0:1 проиграло "Барселоне", а "Шахтер" уступил "Реалу" – 2:1.

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Марк Сировой
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