"Сенсационный сейв". УЕФА отметил игру Трубина в матче против "Реала" – видео

УЕФА отметил сейв украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" Мадрид (1:2). Соответствующее сообщение и видео появилось в Twitter ЛЧ.

На видео запечатлен сейв Трубина после удара Луки Модрича. Хорватский полузащитник вышел на рандеву и бил в упор с пяти-семи метров. Однако украинский вратарь продемонстрировал феноменальную реакцию и парировал угрозу.

В подборку УЕФА также включен сейв вратаря "Милана" Чиприана Тэтэрушану, который спас итальянский клуб в матче с "Порту".

Sensational stops! Who did it best?



Ciprian Tătăruşanu

Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8