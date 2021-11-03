"Мы будем расти". Луческу заявил, что "Динамо" заслуживало на ничью с "Барселоной" в ЛЧ

Футболисты "Динамо" пытаются достичь уровня оппонентов по группе Лиги чемпионов и заслужили на ничью в матче с "Барселоной", который проиграли со счетом 0:1. Об этом заявил после матча главный тренер команды Мирча Луческу, передает пресс-служба киевского клуба.

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"Сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью", – сказал он.

По мнению Луческу, "Динамо" играло смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировало мяч, шло в атаку и создавало моменты, однако не смогло их реализовать.

"Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растём. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти", – добавил главный тренер.

Луческу видит, что его игроки растут от игры к игре, получают опыт и уверенность. Наставник киевлян считает, что у "Динамо" будет хорошая игра с мюнхенской "Баварией".

"Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо", – сказал он.

Вчера ночью "Динамо" со счетом 0:1 проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов, единственный гол забил юный суперталант Ансу Фати. С таким же результатом завершилась первая встреча этих команд в столице Каталонии.

"Динамо" занимает четвертое место в группе Е в ЛЧ. Для выхода в еврокубковую весну надо занять хотя бы третье место, на котором сейчас расположилась лиссабонская "Бенфика" с четырьмя очками в активе. Впереди у "Динамо" – матчи с "Баварией" и "Бенфикой".

Сегодня "Шахтер" в группе D сыграет с мадридским "Реалом". Первый матч украинский клуб проиграл со счетом 0:5.

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