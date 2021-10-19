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19.10.2021, 23:52

"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото

Цей матеріал також доступний українською
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"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото
"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото
"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото"Шахтер" vs "Реал": донетчане проиграли мадридцам топ-матч Лиги чемпионов – фото

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Сегодня, 19 октября, в Киеве на НСК Олимпийский донецкий "Шахтер" сыграл с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

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Игра закончилась со счетом 0:5.

Голы забили: 

- на 37-й минуте Кривцов из "Шахтера" забил автогол и открыл счет – 0:1;

- на 51-й и 56-й минутах дважды мяч в ворота "Шахтера" отправил Винисиус – 0:3;

- на 64-й – ворота Трубина поразил Родриго – 0:4;

- на 90+1 минуте Карим Бензема забил еще один гол в ворота "Шахтера" – 0:5.

До сегодняшнего дня "Шахтер" и "Реал" встречались четырежды, у каждого клуба было по две победы. В прошлом сезоне ЛЧ дончане дважды обыграли мадридцев – 2:3 и 2:0.

  • Завтра противостояние украинских и испанских грандов в Лиге чемпионов продолжится. Киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Барселоной".

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Реал
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