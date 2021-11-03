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"Динамо" – "Барселона". Киевляне проиграли с минимальным счетом

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 00:14
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

2 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" и "Барселона" из Испании сыграли в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне проиграли 0:1.

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На 70-й минуте ворота "динамовцев" поразил Ансу Фати.

В другом поединке группы Е Лиги чемпионов немецкая "Бавария" обыграла португальскую "Бенфику" со счетом 5:2.

На сегодня турнирное положение в группt: "Бавария" – 12 очков, "Барселона" – 6, "Бенфика" – 4, "Динамо" – 1.

Следующий матч "Динамо" проведет 23 ноября против "Баварии", игра состоится в Киеве. "Барселона" сыграет с "Бенфикой".

"Динамо" – аутсайдер группы E Лиги чемпионов. Киевляне набрали лишь одно очко в игре с "Бенфикой" (0:0)проиграли "Баварии" (5:0) и дважды – "Барселоне" (0:1).

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Наталия Медведева
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Лига чемпионов футбол динамо Барселона
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