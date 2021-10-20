"Динамо" в третьем туре Лиги чемпионов потерпело поражение от "Барселоны"
20.10.2021, 22:30
Фото: EPA
Киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Матч прошел на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
Единственный мяч забил Жерар Пике в результате розыгрыша после углового на 36-й минуте.
Следующий матч "Динамо" проведет дома 2 ноября также против "Барселоны".
- Вчера в Лиге чемпионов мадридский "Реал" со счетом 0:5 разгромил донецкий "Шахтер".
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