"Не самое страшное". Тренер "Шахтера" отреагировал на разгром от "Реала", сетует на гол

Разгром "Шахтера" от "Реала" (0:5) в Лиге чемпионов не стал самым страшным поражением для главного тренера украинского клуба Роберто де Дзерби. По его мнению, первый гол испанцы забили не по правилам. Об этом заявил Де Дзерби после матча, передает пресс-служба донецкой команды.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это не самое ужасное поражение в карьере. Я должен принимать решение, как играть моей команде, до начала матча. Конечно, у тренеров потом бывают такие ситуации, когда ты можешь проиграть. Но моя команда старалась показать свой футбол", – сказал он.

По мнению Де Дзерби, "Шахтер" неплохо играл в первом тайме, но на 37-й минуте пропустил гол, который не должны были засчитывать.

Тренер считает, что форвард "Реала" Карим Бензема находился в офсайде, когда защитник "горняков" Сергей Кривцов срезал мяч в свои ворота. В то же время на трансляции матча показывали повтор эпизода с судейской камеры VAR – по ее данным, офсайда не было.

Де Дзерби же говорил, что в перерыве просил команду продолжать играть, а также заменил полузащитников Тете и Манора Соломона, которые, по его мнению, теряли слишком много мячей.

"Потом, когда Винисиус забил два гола, я заметил, что несколько футболистов опустили руки. Это одна вещь, которая мне совсем не понравилась. В конце концов с результатом получилось вот так", – сказал тренер.

Де Дзерби также пообещал: в его последнем сезоне в "Шахтере" украинская команда будет играть в Лиге чемпионов больше как лидер.

Вчера "Шахтер" со счетом 0:5 проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов.

Сегодня киевское "Динамо" сыграет в ЛЧ с "Барселоной".

Читайте также: Доходы "Шахтера" продолжают падать: клуб Рината Ахметова отчитался за сезон 2020/2021

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.