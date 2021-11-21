Футбол. Сегодня Шевченко дебютирует как тренер в Серии А – против своего экс-наставника
Сегодня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дебютирует в итальянской серии А в роли тренера.
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Возглавляемая украинцем "Дженоа" будет играть с "Ромой". Римский клуб тренирует Жозе Моуриньо. Он был главным тренером лондонского "Челси" в середине 2000-х, когда Шевченко выступал за эту команду. При Моуриньо украинец не имел много игровой практики.
Перед сегодняшним матчем Моуриньо сказал на пресс-конференции, что Шевченко был невероятным игроком, и похвалил его тренерскую работу в сборной Украины.
"Мне бы очень хотелось, чтобы то, что со мной случилось, случилось с ним. Я проиграл свою первую игру в роли тренера, а затем выиграл многие из них. Так что я надеюсь, что он проиграет первый матч (в роли тренера клуба, – ред.), но после этого продолжит наслаждаться большим успехом и множеством счастливых моментов как тренер", – сказал португалец.
Шевченко же перед матчем похвалил Моуриньо. По его словам, "победный менталитет, харизма и профессионализм делают португальца особенным тренером", передает Sky Sport.
Матч "Дженоа" – "Рома" состоится сегодня, 21 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн трансляцию матча покажут платформы MEGOGO и Volia TV.
"Рома" сейчас идет на восьмом месте в Серии А. "Дженоа" – на 17-м месте. Римляне являются фаворитами сегодняшнего матча: букмекеры принимают ставки на их победу с коэффициентом 1,7. На победу "Дженоа" – около 5.
- Летом этого года сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.
- Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
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