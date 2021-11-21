Футбол. Сегодня Шевченко дебютирует как тренер в Серии А – против своего экс-наставника

Сегодня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дебютирует в итальянской серии А в роли тренера.

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Возглавляемая украинцем "Дженоа" будет играть с "Ромой". Римский клуб тренирует Жозе Моуриньо. Он был главным тренером лондонского "Челси" в середине 2000-х, когда Шевченко выступал за эту команду. При Моуриньо украинец не имел много игровой практики.

Перед сегодняшним матчем Моуриньо сказал на пресс-конференции, что Шевченко был невероятным игроком, и похвалил его тренерскую работу в сборной Украины.

"Мне бы очень хотелось, чтобы то, что со мной случилось, случилось с ним. Я проиграл свою первую игру в роли тренера, а затем выиграл многие из них. Так что я надеюсь, что он проиграет первый матч (в роли тренера клуба, – ред.), но после этого продолжит наслаждаться большим успехом и множеством счастливых моментов как тренер", – сказал португалец.

Шевченко же перед матчем похвалил Моуриньо. По его словам, "победный менталитет, харизма и профессионализм делают португальца особенным тренером", передает Sky Sport.

Матч "Дженоа" – "Рома" состоится сегодня, 21 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн трансляцию матча покажут платформы MEGOGO и Volia TV.

"Рома" сейчас идет на восьмом месте в Серии А. "Дженоа" – на 17-м месте. Римляне являются фаворитами сегодняшнего матча: букмекеры принимают ставки на их победу с коэффициентом 1,7. На победу "Дженоа" – около 5.

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Марк Сировой

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