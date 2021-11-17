Петраков стал главным тренером национальной сборной по футболу

Сегодня, 17 ноября, исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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В обращении к членам исполкома президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги за три месяца работы Петракова в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной.

"Сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины", – сказал Павелко.

Он предложил назначить Петракова главным тренером национальной сборной команды по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (на цикл отбора и финальной части Евро-2024).

Члены исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

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Наталия Медведева

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