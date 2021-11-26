Футбол. Украина потеряла шансы на еврркубковую весну – впервые за 14 лет

После поражения "Зари" римской "Роме" Украина впервые за 14 лет не будет играть в весенней части европейских турниров.

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Вчера "Заря" играла в Риме с "Ромой" в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Луганчане были разгромлены со счетом 4:0 и потеряли шансы на плей-офф ЛК.

Голы за "Рому" забивали Карлес Перес, Тэмми Абрахам (дубль) и Николо Дзаньоло.

Ранее на этой неделе из еврокубков вылетели киевское "Динамо" (после поражения от "Баварии", 1:2) и донецкий "Шахтер" (после поражения от "Интера", 2:0).

Таким образом Украина не будет выступать в еврокубках весной 2022 года. В последний раз такое было в сезоне 2007/08.

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Марк Сировой

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