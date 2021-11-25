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"В будущем будет лучше". Тренер "Шахтера" отреагировал на вылет команды из еврокубков

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 07:21
Роберто Де Дзерби (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)

"Шахтер" заслужил на вылет из еврокубков, но в будущем будет играть в Лиге чемпионов лучше. Об этом после поражения "Интеру" в ЛЧ (2:0) заявил главный тренер донецкой команды Роберто Де Дезрби.

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Он отметил, что сейчас есть огромная разница между Чемпионатом Украины и Лигой Чемпионов. Шахтер пока не находится на уровне "Интера" и "Реал", признал Де Дезрби.

По его словам, "Шахтеру" было сложно играть против "Интера" без четырех ключевых футболистов, а во время матча из-за повреждения был еще заменен и Тарас Степаненко.

"Если мы набрали одно очко (в группе ЛЧ, – ред.), то это то, что мы заслужили. В конце концов должны понять, что наши молодые футболисты могут показать свой прогресс, и тогда в будущем мы сможем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому", – сказал Де Дзерби.

Теперь команда сосредоточится на внутренних турнирах, ведь хочет победить и в Чемпионате, и в Кубке Украины, отметил тренер. В следующем сезоне "Шахтер" надеется вновь попасть в Лигу чемпионов и показать другой результат, добавил он.

  • Вчера "Шахтер" проиграл "Интеру" со счетом 2:0 и вылетел из еврокубков. За пять матчей группового этапа ЛЧ команда набрала одно очко. Впереди еще матч с молдовским "Шерифом", но он положения украинской команды не изменит.
  • Также из еврокубков вылетело "Динамо" после поражения от "Баварии" (1:2). Киевляне тоже набрали лишь одно очко после пяти туров, они еще сыграют с "Бенфикой".
  • Пока сохраняет шансы на еврокубковую весну луганская "Заря". Сегодня она играет с "Ромой" в Лиге конференций УЕФА.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов шахтер Интер ЛЧ роберто де дзерби
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