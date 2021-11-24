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Лига чемпионов. "Шахтер" проиграл "Интеру"

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 21:57
Лига чемпионов.
Шахтер - Интер (Фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI)

Сегодня, 24 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане донецкий "Шахтер" играл с миланским "Интером". Украинцы проиграли. Счет 2:0.

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Оба мяча в ворота "Шахтера" забил Эдин Джеко – на 61-й и 67-й минутах матча.

В первом матче "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью (0:0). Украинская команда идет на последнем месте в группе.

"Шахтер" еще проведет матч с тираспольским "Шерифом".

Для выхода в еврокубковую весну "Шахтеру" надо было занять третье (выход в Лигу Европы) или второе место (плей-офф ЛЧ). После сегодняшней игры у "Шахтера" не осталось шансов. "Шахтер" еще проведет матч с тираспольским "Шерифом", а потом закончит выступление в Лиге чемпионов этого сезона.

Наталия Медведева
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футбол Лига чемпионов шахтер
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